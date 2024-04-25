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تأجيل محاكمة بالفساد والتزوير ضد عمدة إسطنبول إلى مايو

05:55 م الخميس 25 أبريل 2024

عمدة مدينة اسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو

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إسطنبول (د ب أ)

قالت متحدثة باسم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية، إن محكمة تركية أرجأت اليوم الخميس، محاكمة في مزاعم بالتزوير والفساد ضده إلى نهاية مايو.

ويواجه إمام أوغلو السجن وحظرا على النشاط السياسي في حال تبينت إدانته في القضية. وهو متهم بالتزوير على صلة بعطاءات عامة عندما كان يرأس مقاطعة بيليك دوزو بإسطنبول في 2015.

وينفي محاميه كمال بولات المزاعم ووصفها بـ"الأكاذيب" وأنها ذات دوافع سياسية.

وسوف تستأنف جلسة الاستماع في 31 مايو.

ويعتبر إمام أوغلو وهو ناقد صريح للرئيس رجب طيب أردوغان، منافسا محتملا في الانتخابات الرئاسية المستقبلية.

كان إمام أوغلو قد فاز في الانتخابات الخاصة بعمدة إسطنبول في مارس للمرة الثانية على التوالي.

وصدر حكم بالفعل بحق إمام أوغلو بحظر ممارسة النشاط السياسي في قضية منفصلة. غير أن القرار ليس نهائيا بعد.

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