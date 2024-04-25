صافح الهواء وأكلة لحوم البشر أكلوا عمه.. بايدن يواصل زلاته

كتبت : سلمي سمير



عقب إنهاء حديثه في خطاب له بولاية فلوريدا، التفت بايدن ونظر جهة اليمين وقدم يده للمصافحة وكأنه يرى شخصًا ما، في زلة ليست الأولى ضمن تاريخ زلاته، التي جعلته يتصدر الأنباء مرة جديدة.

وبعدما وقف الرجل صاحب الـ81 عامًا بعض لحظات استدار للخلف حيث لا يوجد أحد ووقف في حالة من الحيرة كما ظهر عليه، ثم اتجه للنزول من على المسرح.

فبين لقاء رئيس ميت والحديث عن دولة غير موجودة تتوالى هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدة تلو الأخرى، مع عدم مضي شهر واحد دون تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قصيرة له تظهر وقوعه في زلة جديدة.

وتعتبر تلك الزلة هي الثانية له خلال أسبوع، بعد خطأه في الحديث أثناء إلقاء كلمة له في مؤتمر النقابات العمالية بواشنطن، والذي وقع فيه بخطأ غير معروف إن كان غير مقصود أم بفعل التقدم بالسن وإصابته بمرض ما.

فخلال الكلمة قرأ بايدن تعليمات قراءة النص بما فيها الوقفات في الورقة ضمن النص، حيث قال "أرى الولايات المتحدة حيث نحمي الحريات وينمو اقتصادها من القاعدة للقمة ويحصل الأطفال على رعايتهم ونزيد من قدراتها الاقتصادية" ثم أكمل بعد "تخيلوا ماذا يمكن أن يحدث بعد 4 سنوات أخرى، وقفة".

كانت الوقفة هنا ضمن التعليمات لتوقفه عن الحديث مؤقتًا بينما قرأها هو ضمن النص.

زلة أخرى في نفس الشهر

لم يكتف الرئيس الأمريكي الذي ترشح لولاية جديدة في الانتخابات الأمريكية، بالزلتين السابقتين بوقوعه في زلة ثالثة في الشهر الجاري، عند حديثه عن أخطاء سلفه ومنافسه على الولاية الجديدة دونالد ترامب.

خلال حديثه عن أخطاء ترامب في مناهضة الحريات خاصة في معارضة حقوق المرأة الإنجابية وحقها في الإجهاض، قال بايدن " لماذا تتفاجئون بترامب كم مرة علينا إثبات أنه لا يمكن الوثوق بنا؟" بدلًا من أن يتحدث عن ترامب.

ودفعت كل تلك الأخطاء الناخبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على هفوات بايدن، والذي شكك البعض في مقدرته على تولي فترة رئاسية جديدة في ظل وضعه العقلي الحالي، بينما قال آخرون إنه لم يخطئ وإنما "قال الحقيقة عن طريق الخطأ".

تاريخ حافل

ولم تكن تلك الزلات هي الوحيدة فسبقها هفوات كثيرة، منها حديث جو بايدن، عن تناول أكلة لحوم البشر لجسد عمه في غينيا الجديدة، عندما قال إن آكلي لحوم البشر اعتدوا وتناولوا عمه عقب إسقاط طائرته العسكرية في الحرب العالمية الثانية مع انضمامه للحرب حينها.

وقال بايدن إن عمه كان طيارًا في سلاح الجو بالجيش الأمريكي، وهو الملازم الثاني أمبروز فينيجان جونيور، وتوجه إلى غينيا الجديدة حيث كانت مسرحًا عنيفًا للحرب، لكنه لم يتم العثور عليه بعد إسقاط طائرته، مشيرًا إلى أن الجزيرة المليئة بآكلي لحوم البشر حد زعمه قاموا بتناول جسد عمه.

سارع البيت الأبيض لتفنيد حديث بايدن، واصفًا إياه بـ "الأساطير العائلية" الحافلة بالمغالطات والمزايدات، قائلًا إن الوقائع مختلفة كثيرًا عما رواه بايدن.

وأثارت تصريحات بايدن غضب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، والذي اتهم الرئيس الأمريكي بالاستخفاف بالدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ من خلال حديثه عن وجود أكلة لحوم البشر داخل البلاد.

رئيس ميت

وفي مناسبة أخرى مطلع العام الجاري، زعم بايدن لقائه برئيس فرنسي توفي قبل 30 عامًا، وذلك ما حدث خلال خطابه الانتخابي في لاس فيجاس أمام تجمعات حاشدة من الناس، خلط فيها بين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وبين آخر رحل قبل 3 عقود.

أشار بايدن خلال الكلمة إلى اجتماعه مع قادة مجموعة السبع عام 2021 عقب وقوع أحداث اقتحام الكابيتول، وقال فيها إنه التقى مع "فرانسوا ميتران من ألمانيا" ثم عاد ليصحح "أقصد فرنسا"، مع العلم أن ميتران كان رئيس فرنسا سابقًا وتوفي عام 1996.