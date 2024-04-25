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ردًا على بيان لـ 18 دولة.. حماس: لن نتأثر بالضغوط الأمريكية بشأن الأسرى

04:37 م الخميس 25 أبريل 2024

الأسرى الإسرائيليين

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قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، إنه لن تتأثر بالضغوط الأمريكية فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكدت حماس أنه عندما يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، فإنها ستعيد الأسرى الاسرائيليين، موضحة أن الإفراج عن أسرى الاحتلال مرهون بحرية وعودة الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الولايات المتحدة إلى جانب 17 دولة، بيانًا مشتركًا يدعو للإفراج الفوري عن كل الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال البيان المشترك، إن مصير الأسرى والمدنيين في غزة يثير قلقًا دوليًا، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا مطروحًا سينهي الأعمال العدائية وسيمكن سكان غزة من العودة.

الأسرى الإسرائيليين الولايات المتحدة غزة قطاع غزة
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