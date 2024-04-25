"سين وجيم".. معرض تونس للكتاب يسحب كتابًا يروج للمثلية الجنسية

تونس - (د ب أ)

سحبت اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للكتاب بتونس في دورته لهذا العام، كتابا عن التربية الجنسية بسبب الجدل حول مقتطف يتحدث عن المثلية الجنسية.

وعرض الكتاب بعنوان "سين وجيم" بجناح خاص بإصدارات الأمم المتحدة وهو يتضمن حوارا باللهجة المحلية، بين والد وابنه حول التربية الجنسية.

ويتعرض الحوار في احدى الصفحات إلى وضع المثلية الجنسية في تونس وانتقادات للحظر القانوني لمثل هذه العلاقات والقيود على الحريات الشخصية.

وأعلنت إدارة المعرض عن سحب الكتاب لـ"تعارضه مع خصوصية المجتمع التونسي وترويجه للمثلية الجنسية".

وقال مدير المعرض محمد صالح القادري إن إدارة المعرض طلبت من المشرفين على جناح الأمم المتحدة بضرورة سحب الكتاب "بعد أن تم توضيح خصوصية المجتمع التونسي المتمسك بأصالته وهويته وجذوره والمنفتح على القيم الإنسانية".

وتابع القادري ، في تصريحه لإذاعة "ديوان اف ام" المحلية اليوم الخميس ، إن "هيئة المعرض على علم بمختلف العناوين المعروضة وكذلك بملخصات بعض الكتب الأخرى إلا أن الكتيب المذكور هو ليس للبيع بل تم توزيعه من قبل القائمين على جناح الأمم المتحدة".

ويجرم القانون في تونس العلاقات الجنسية المثلية بعقوبات تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات. وتطالب منظمات حقوقية مدافعة عن المثليين والعابرين جنسيا ومن بينها العفو الدولية، بإسقاط هذا القانون من المجلة الجزائية.