إجمالي المساعدات العسكرية البولندية لأوكرانيا تصل لـ 8.4 مليار يورو

وارسو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البولندية اليوم الخميس، أنها قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة ما يعادل نحو 4ر8 مليار يورو (9 مليار دولار) على مدار العامين الماضيين.

وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي خلال خطاب رئيسي ألقاه أمام البرلمان البولندي إنه جرى تسليم ما إجماليه 44 حزمة أسلحة لكييف.

ويقول الخبراء إن بولندا زودت أوكرانيا بـ300 دبابة ومركبة قتال ، و14 طائرة مقاتلة إلى جانب مروحيات وأنظمة دفاع جوي وذخيرة.

ومضى وزير الخارجية ليقول إن بولندا انفقت 16 مليار يورو على المساعدات الإنسانية في أوكرانيا نفسها وعلى دعم لاجئي الحرب الأوكرانيين في بولندا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وقال إن نحو 950 ألف شخص من أوكرانيا تلقوا بطاقة رقم هوية مؤقت –المعروف أيضا بـ"بيسيل"- في بولندا. وتسهل البطاقة التعامل مع السلطات ونظام الرعاية الصحية في البلاد.

وتستخدم بولندا رقم "بيسيل" بوصفه أساس لتحديد عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية. ولكن سيكورسكي قال إن عدد الأوكرانيين الذين استقبلتهم بولندا من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.