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بيلاروسيا.. الرئيس لوكاشينكو يعلن نشر أسلحة نووية روسية في البلاد

12:41 م الخميس 25 أبريل 2024

ألكسندر لوكاشينكو

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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، نشر أسلحة نووية روسية في بلاده، مشددا على أنه في حال تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم، فإنها سترد مع موسكو بكل الأسلحة الممكنة.

وقال لوكاشينكو، في مايو الماضي، إن روسيا شرعت في نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية إلى بلاده.

وأوضح آنذاك، أن بيلاروسيا عملت على تجهيز مواقع التخزين اللازمة لاستضافة الأسلحة النووية الروسية قبل بدء عملية النقل.

وأكد أن لا توجد مخاوف من استضافة بيلاروسيا أسلحة نووية روسية على أراضيها: "إننا مسؤولون عن هذا، هذه قضايا خطيرة، كل شيء سيكون بخير".

وقبل ذلك، وقعت موسكو ومينسك اتفاقية تسمح بنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على الأراضي البيلاروسية التي تعد الحليف الأبرز لها.

وبالرغم من اقتصار الاتفاق على نشر أسلحة نووية تكتيكية، إلا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ألمح، في مارس من العام الماضي، إلى احتمالية استقبال أسلحة نووية استراتيجية من روسيا، زاعما أن الدول الغربية تتأهب لاجتياح بلاده وتدميرها.

ألكسندر لوكاشينكو نشر أسلحة نووية أسلحة نووية روسية
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