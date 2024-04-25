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الرئيس البيلاروسي يلوح بالرد على أي هجوم يستهدف بلاده

12:33 م الخميس 25 أبريل 2024

ألكسندر لوكاشينكو

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هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بالرد في حال تعرض بلاده لأي هجوم، قائلًا إن مينسك وموسكو ستردان بكل أنواع الأسلحة.

وأضاف لوكاشينكو، أنه تم نشر عشرات من الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد لوح بنشر أسلحة نووية للحلف على أراضي بلاده استعدادًا لمواجهة التوسع الروسي.

ويأتي ذلك عقب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا الحدودية مع بولندا.

من جهتها قالت روسيا إنها ستدرس الرد على تصريحات دودا، متوعدة باستهداف الأسلحة النووية الأمريكية حال نشرها.

ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الأسلحة النووية
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