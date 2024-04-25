الدفاع المدني في غزة: لم نتمكن من التعرف على هوية أكثر من نصف الشهداء بمجمع ناصر

(مصراوي)

قالت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، إنه تم انتشال جثامين 392 شهيد من المقابر الجماعية التي تم حفرها في مجمع ناصر الطبي.

وأفادت هيئة الدفاع المدني، أنهم لم يستطيعوا التعرف على 58% من جثامين الشهداء مع تشويه قوات الاحتلال لملامحها.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد صرح، أن قوات الاحتلال قامت بسرقة أعضاء وجلود الشهداء قبل دفنهم، مضيفًا أنه يوجد جثامين تم العثور عليها دون رؤوس.

وقال المكتب الإعلامي إن من بين جثامين الشهداء تم العثور على أشخاص من الطواقم الطبية العاملين بالمجمع، مضيفًا أن أعداد الجثامين قد ترتفع إلى 700 مع استمرار العثور على مزيد من جثث الشهداء.