حماس: نرفض أي وجود غير فلسطيني بغزة وسنتعامل مع أي قوة عسكرية كقوة احتلال

مصراوي

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن القيادي بحماس خليل الحية، اليوم الخميس، إن الحركة عرضت مرات عدة التوافق على هدنة ووقف لإطلاق النار لمدة 5 سنوات وأكثر.

وأوضح الحية كذلك، أن حماس عرضت أكثر من مرة إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأشار الحية إلى أن القوى المقاتلة تحولت إلى أحزاب سياسية وجيوش وطنية في تجارب شعوب سابقة بعد خروج الاحتلال.

وأكد الحية على رغبة حماس في استمرار قطر في دورها كوسيط، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحرك لنقل دائم للمكتب السياسي للحركة.

وشدد الحية على أن حماس لن تتراجع عن مطالبها بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، متهكما "لماذا نسلم الأسرى إذا لم نكن متأكدين من أن الحرب ستنتهي".

وكشف الحية رفض حماس أي وجود غير فلسطيني بغزة برا وبحرا، مؤكدا أن الحركة ستتعامل مع أي قوة عسكرية بهذه الأماكن كقوة احتلال.