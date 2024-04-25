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فرقاطة يونانية تسقط طائرة درون تابعة للحوثيين في خليج عدن

10:06 ص الخميس 25 أبريل 2024

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أثينا - (د ب ا)

أطلقت فرقاطة يونانية بحرية النيران على طائرتي درون اقتربتا من الفرقاطة في خليج عدن صباح اليوم الخميس، مما أدى لإسقاط إحداهما.

ونقلت الإذاعة اليونانية عن وزارة الدفاع القول إن الطائرة الأخرى عادت أدراجها . وأضافت الوزارة أن الفرقاطة مستمرة في رحلتها.

وكانت الفرقاطة تصاحب سفينة تجارية ضمن مهمة سبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف حماية السفن التجارية من هجمات ميلشيات الحوثي .

ويهاجم مسلحو الحوثي السفن في منطقة البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.

فرقاطة يونانية الحوثيين خليج عدن
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