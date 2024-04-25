البنتاجون: تصدينا لصاروخ بالستي حوثي استهدف سفينة أمريكية بخليج عدن

مصراوي

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إنها سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ بالستي مضاد للسفن تم إطلاقه باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" الموالية لإيران في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية أنه من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة "أم ڤي يوركتاون"، التي ترفع العلم الأمريكي وتعود إدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكونا من 18 أمريكيا و4 يونانيين من ضمن أفراد الطاقم .

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير 4 طائرات مسيرة أثناء تحليقها فوق مناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبرت أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.