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"في قضية فساد كبرى".. وزير الدفاع الروسي يعلن إقالة نائبه

12:11 ص الخميس 25 أبريل 2024

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

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وكالات

أقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، نائبه تيمور إيفانوف بعد اتهامه بالرشوة في أكبر قضية فساد منذ الحرب، حسب ما أعلنته وكالة تاس الروسية.

أوقفت السلطات الروسية نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بشبهة فساد. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الثلاثاء على تلغرام "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة". ولم تدل اللجنة بمزيد من التفاصيل.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف بوصفه موظفا كبيرا في وزارة الدفاع مكلفا ببناء منشآت عسكرية.

ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها المعارض الراحل أليكسي نافالني تحقيقا عن إيفانوف عام 2022.

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