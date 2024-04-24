وزير الدفاع الألماني: روسيا تنتج أسلحة وذخيرة تفوق حاجتها لحرب أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أن روسيا تنتج أسلحة وذخيرة بمعدل يفوق حاجتها للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه آر دي"، قال بيستوريوس مساء اليوم الأربعاء إنه في ظل زيادة الإنفاق على الأسلحة وتحويل الاقتصاد الروسي لوضع الحرب، لوحظ أن "جزء كبيرا أو جزء مما يتم إنتاجه حديثا، لم يعد يذهب إلى الجبهة بل يتم إرساله إلى المستودعات".

وفي الوقت نفسه، حذر الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، من استمرار التطلعات العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيستوريوس: "يمكن للمرء أن يكون ساذجا وأن يقول إن بوتين لا يفعل هذا إلا من باب التحوط، لكني كشخص متشكك، أود أن أقول في هذه الحالة إنه يخطط لشيء ما أو أن لديه شيئا ما".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشارك تقييمات دول البلطيق التي تشير إلى أن روسيا قد تكون جاهزة لشن هجوم على مناطق حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال سنوات قليلة، قال بيستوريوس إن هذه المسألة تعد في نهاية المطاف من قبيل التخمين.

وأردف بالقول: "ما يقوله الخبراء العسكريون وخبراء التسليح هو أن روسيا تقوم حاليا بتعزيز ترسانتها"، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث تصعيد فإنه سيؤثر على الناتو بشكل عام وليس ألمانيا وحدها.

وأكد بيستوريوس: "يتعين علينا أن نكون قادرين على الدفاع ومؤهلين للحرب حتى نتمكن من خوض الحرب التي ستُفْرَض علينا في تلك الحالة، ولهذا السبب نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا لتجهيز القوات المسلحة بشكل مناسب في أوروبا وداخل الناتو".