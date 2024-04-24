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BBC

بينهم مُدمّرة أمريكية.. الحوثيون يستهدفون 3 سفن بخليج عدن والمحيط الهندي

09:47 م الأربعاء 24 أبريل 2024

استهداف سفن حربية أمريكية أرشيفية

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عملية ضد سفينة في خليج عدن وكانت الإصابة دقيقة.

وأشار سريع إلى أن الجماعة نفذت كذلك عملية ضد سفينة أمريكية في خليج عدن وكانت الإصابة دقيقة، مؤكدا استمرار الحوثيين في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع أن الجماعة اليمنية استهدفت خلال عملياتها مدمرة أمريكية بخليج عدن بعدد من المسيرات.

ولفت سريع في بيانه، إلى أن الجماعة استهدفت سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.

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