إعلان

BBC

الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا الجنوبية

09:00 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الشرطة الأمريكية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن التابعة للشرطة الأمريكية اعتدت بالضرب على متظاهرين يطالبون بوقف الحرب على غزة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وفق لما نقلته "الجزيرة".

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن إدارة الجامعة أمهلتهم 48 ساعة لفض الاعتصام أو استدعاء قوات الأمن.

وأعرب الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، عن رفضهم فض الاعتصام بدون تحقيق مطالبهم بقطع جميع استثمارات الجامعة مع إسرائيل.

وكشف الطلاب الأمريكيون أن الجامعة أبدت استعدادها للاستجابة فقط للمطالب التي لا تهدد علاقاتها بإسرائيل.

وأطلق الطلاب المؤيدون لغزة قبل عدة أيام، اعتصامات داخل حرم جامعة كولومبيا احتجاجا على العلاقات التي تربط الجامعة الأمريكية بإسرائيل.

الشرطة الأمريكية اعتقال الطلاب المؤيدين لفلسطين جامعة كاليفورنيا الجنوبية وقف الحرب على غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

شعبة الدخان: ارتفاع أسعار سجائر وينستون في الأسواق غدًا
رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟