الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا الجنوبية

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن التابعة للشرطة الأمريكية اعتدت بالضرب على متظاهرين يطالبون بوقف الحرب على غزة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وفق لما نقلته "الجزيرة".

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن إدارة الجامعة أمهلتهم 48 ساعة لفض الاعتصام أو استدعاء قوات الأمن.

وأعرب الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، عن رفضهم فض الاعتصام بدون تحقيق مطالبهم بقطع جميع استثمارات الجامعة مع إسرائيل.

وكشف الطلاب الأمريكيون أن الجامعة أبدت استعدادها للاستجابة فقط للمطالب التي لا تهدد علاقاتها بإسرائيل.

وأطلق الطلاب المؤيدون لغزة قبل عدة أيام، اعتصامات داخل حرم جامعة كولومبيا احتجاجا على العلاقات التي تربط الجامعة الأمريكية بإسرائيل.