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BBC

بعد اكتشاف مقابر جماعية.. العفو الدولية تطالب بإتاحة الوصول الفوري للمحققين المستقلين إلى غزة

08:36 م الأربعاء 24 أبريل 2024

اكتشاف مقابر جماعية بغزة أرشيفية

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وكالات

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف مقابر جماعية بغزة يعكس الحاجة الملحة لمنح حق الوصول إلى مفتشي حقوق الإنسان المستقلين إلى القطاع.

وأكدت العفو الدولية أن على إسرائيل ضمان امتثالها لحكم محكمة العدل الدولية بمنح إمكانية الوصول الفوري للمحققين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة انتشلت، أمس الثلاثاء، جثامين 35 شهيدا من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأشارت مصادر في قطاع الدفاع المدني إلى أنه تم أمس انتشال 73 جثمانا، إضافة إلى 210 جثامين أمس الأول، من المقبرة الجماعية، ليبلغ العدد الإجمالي للشهداء الذين عثر على جثامينهم حتى الآن إلى 318 شهيدا.

ولفتت المصادر إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

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