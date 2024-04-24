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الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى

08:23 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الملك سلمان بن عبد العزيز

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قال الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل، اليوم الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي قوله: "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".

الملك سلمان بن عبد العزيز الديوان الملكي السعودي مستشفى الملك فيصل التخصصي
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