إيران ترفض بيانًا كويتيًا أردنيًا مشتركًا بشأن حقل آرش

طهران - (د ب أ)

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الأربعاء بنود البيان المشترك لزيارة أمير الكويت إلى الأردن بشأن حقل آرش وأكد على حق بلاده في الحقل.

وقال كنعاني: "إن طرح مزاعم أحادية في مثل هذه البيانات لا يضمن أي حقوق للمدعي"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستناداً إلى الحقوق التاريخية وتاريخ المفاوضات المشتركة، مستعدة لمواصلة المحادثات بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة".

وشدد كنعاني، على مبدأ حسن النية في التعاملات الإقليمية، مؤكدا ضرورة تجنب تدخل حكومات ثالثة في هذه القضية، وقال: ولا شك أن الحكومات المعنية قادرة على التوصل إلى الاتفاق اللازم في ظل التعاون الودي وبما يتوافق مع المصالح المشتركة، بعيداً عن الجدل الإعلامي.

يشار إلى الكويت تطلق على حقل أرش اسم"الدرة"، وكان بيان كويتي أردني صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للأردن اليوم الأربعاء قد أكد "أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).