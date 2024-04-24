مشكلات الكهرباء بفرنسا تُلقي بظلالها على الأسعار في أوروبا

لندن - (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء بأن القيود التي وضعتها باريس على شبكة الكهرباء في أنحاء من فرنسا شكلت ضغوطا على صادرات البلاد من التيار الكهربي، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الدول المجاورة.

وبحسب شركة "آر تي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية، انخفضت قدرة نقل الكهرباء إلى بلجيكا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا منذ أوائل مارس.

ويحرم ذلك هذه الدول من صادرات الطاقة النووية الفرنسية الرخيصة ويرفع أسعار الجملة في المنطقة.

وذكرت شركة "آر تي إي" أن من المقرر انتهاء هذه القيود بحلول أوائل مايو المقبل، لكن من المحتمل أن تبدأ المزيد من القيود في منتصف أغسطس.

وتعني هذه التطورات أن الدول الأوروبية تعتمد على بعضها البعض، ليس في الإمدادات عندما يتوقف إنتاج مزارع الرياح أو حقول الطاقة الشمسية لديها فحسب، ولكن أيضا في توفير سوق لاستيعاب أي فائض في الطاقة.