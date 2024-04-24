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مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع غدًا للتوسع بمناقشة أفكار جديدة لصفقة الأسرى

07:36 م الأربعاء 24 أبريل 2024

صفقة الأسرى أرشيفية

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قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع غدا للتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن مناقشات مجلس الحرب داخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء.

بينما قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث غدا بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحضر لدخول رفح، موضحة أن منظمات إنسانية تقيم مدينة من الخيام بالتعاون مع عدد من الدول.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قريبا جدا

صفقة الأسرى مجلس الحرب الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة مقترح جديد للوسطاء العملية العسكرية في رفح
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