مسؤولون إسرائيليون: الحملة لتجفيف تمويل الأونروا بغزة فشلت

مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن الحملة لتجفيف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فشلت.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن الفشل في تجفيف تمويل الأونروا مردّه عدم وجود بديل مقنع للمنظمة.

فيما صرح دبلوماسي أوروبي للصحيفة العبرية، بأن هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار دعم الأونروا رغم ادعاءات إسرائيل.

وكانت إسرائيل أدعت أن عدد من موظفي الوكالة الأممية، شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب ذلك علّقت بعض الدول الغربية وبلدان أخرى، تمويلها للوكالة الأممية لحين الانتهاء من التحقيق في المزاعم الإسرائيلية.