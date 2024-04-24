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الخارجية الأمريكية: اطلعنا على تقارير عن مقبرة جماعية بغزة وطلبنا معلومات بشأنها

07:12 م الأربعاء 24 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية اطلعت على تقارير عن مقبرة جماعية في غزة وطلبت معلومات بشأنها.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن احتمالات التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل حادة، موضحة أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشأن كيفية ردها على هجمات حزب الله اللبناني.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن استخدمت قنواتها وعبر شركاء آخرين لتحذير حزب الله من توسيع الصراع.

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