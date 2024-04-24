إعلان

BBC

محكمة روسية تقضي بحبس نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الفساد

05:15 م الأربعاء 24 أبريل 2024

روسيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

قضت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، بحبس نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، للاشتباه في تورطه بتهم فساد.


وأعلنت الخدمة الصحفية لمحكمة باسمانى بالعاصمة الروسية موسكو، أنه تقرر استمرار حبس إيفانوف البالغ من العمر 48 عاما حتى 23 يونيو المقبل.

من جهته، أنكر إيفانوف الذي يواجه تهم رشوى على نطاق واسع، كافة الاتهامات الموجهة إليه.


وكان إيفانوف مسؤولا بشكل أساسي عن مشاريع البناء، بما في ذلك في مدينة ماريوبول الساحلية المحتلة بجنوب شرق أوكرانيا، والتي دمرها الجيش الروسي بالكامل أثناء استيلائه على المدينة في الأشهر الأولى من الحرب في عام 2022.

وقالت المحكمة إنه تم أيضا حبس مشتبه به آخر في القضية، يقال إنه رجل أعمال من أصدقاء إيفانوف.

روسيا وزير الدفاع الروسي محكمة روسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو الغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب البحريني الأوضاع الراهنة في المنطقة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟