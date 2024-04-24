محكمة روسية تقضي بحبس نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الفساد

موسكو - (د ب أ)

قضت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، بحبس نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، للاشتباه في تورطه بتهم فساد.



وأعلنت الخدمة الصحفية لمحكمة باسمانى بالعاصمة الروسية موسكو، أنه تقرر استمرار حبس إيفانوف البالغ من العمر 48 عاما حتى 23 يونيو المقبل.

من جهته، أنكر إيفانوف الذي يواجه تهم رشوى على نطاق واسع، كافة الاتهامات الموجهة إليه.



وكان إيفانوف مسؤولا بشكل أساسي عن مشاريع البناء، بما في ذلك في مدينة ماريوبول الساحلية المحتلة بجنوب شرق أوكرانيا، والتي دمرها الجيش الروسي بالكامل أثناء استيلائه على المدينة في الأشهر الأولى من الحرب في عام 2022.

وقالت المحكمة إنه تم أيضا حبس مشتبه به آخر في القضية، يقال إنه رجل أعمال من أصدقاء إيفانوف.