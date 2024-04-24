أمريكا.. جامعة كولومبيا تمهل الطلاب المحتجين دعما لغزة 48 ساعة لفض الاعتصام

مصراوي

قال الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة أمهلتهم 48 ساعة لفض الاعتصام أو استدعاء قوات الأمن.

وأعرب الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، عن رفضهم فض الاعتصام بدون تحقيق مطالبهم بقطع جميع استثمارات الجامعة مع إسرائيل.

وكشف الطلاب الأمريكيون أن الجامعة أبدت استعدادها للاستجابة فقط للمطالب التي لا تهدد علاقاتها بإسرائيل.

وأطلق الطلاب المؤيدون لغزة قبل عدة أيام، اعتصامات داخل حرم جامعة كولومبيا احتجاجا على العلاقات التي تربط الجامعة الأمريكية بإسرائيل.