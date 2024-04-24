إعلان

BBC

المندوب الفلسطيني في جامعة الدول يطالب واشنطن بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

04:00 م الأربعاء 24 أبريل 2024

المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المندوب الفلسطيني، إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار واستهدفت 1500 شهيد عقب صدور القرار.


وأضاف المندوب، أن القرارات الدولية والتظاهرات العالمية لم تستطع ردع إسرائيل عن ارتكاب جرائمها، قائلًا إنه لا يوجد من يفوق إسرائيل سوءًا في جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جامعة الدول العربية المندوب الفلسطيني واشنطن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المندوب الموريتاني في الجامعة العربية: إسرائيل تتجاوز صراحة القوانين الدولية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟