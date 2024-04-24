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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي

03:44 م الأربعاء 24 أبريل 2024

عمليات التجارة البحرية البريطانية

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قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية أمبري، اليوم الأربعاء، إن قائد سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار قرب السفينة جنوب شرق جيبوتي.

وأضافت الهيئة، أنه تم إبلاغها بأنه لم تتعرض السفينة لأي أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت أمبري، أنه وقع حادث على بعد 72 ميلًا بحريًا جنوبي شرق جيبوتي.

وتتزايد هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبرالماضي، حيث أنشأت ما يسمى بحرب "الإسناد".

ويستهدف الحوثيين جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في سبيل الضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب، وهو ما أجبر عدد كبير من الشركات الشحن على تغيير مسارات السفن الخاصة بها.

عمليات التجارة البحرية البريطانية بريطانيا انفجار جنوب شرق جيبوتي
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