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المستشار الألماني: لسنا في حالة حرب مع روسيا

02:47 م الأربعاء 24 أبريل 2024

وزير المالية الألماني أولاف شولتز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيًا، مشيرًا في الوقت ذاته أن دعم برلين لأوكرانيا في حربها لا يزال مستمرًا.

وأضاف شولتز، أن المساعدات الأوروبية لن تتوقف لمجرد اعتماد الولايات المتحدة حزمة مساعدات أمنية جديدة لدعم كييف، قائلًا إن أوروبا ملتزمة تجاه أوكرانيا.

وأعرب شولتز، عن عزم ألمانيا مشاركة بريطانيا في مبادرة درع السماء الأوروبية لتعزيز الأمن المشترك

وصرح شولتز، أنه لن يتم السماح بتغيير الحدود الدولية، محذرًا من خطورة الحرب الدائرة في تهديد البنية الأمنية لأوروبا.

وكانت واشنطن، قد اعتمدت حزمة مساعدات أمنية جديدة، ضمن موافقة مجلس النواب على مجموعة من المساعدات الأمنية، لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا.

أولاف شولتز المستشار الألماني روسيا
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