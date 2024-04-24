إعلان

BBC

المفوضية الأوروبية تطالب بتحقيق مستقل عقب الكشف عن مقابر جماعية في مستشفى ناصر

01:36 م الأربعاء 24 أبريل 2024

المفوضية الأوروبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها جراء الكشف عن مقابر جماعية في عدة مناطق بقطاع غزة.

وطالبت المفوضية الأوروبية، بتحقيق مستقل من أجل الوصول إلى المساءلة المطلوبة في القضية، التي كشفت عن وجود مقابر جماعية داخل مستشفيين في غزة.

وكررت المفوضية الأوروبية، دعوتها من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع والذي سيسمح بدوره بسهولة دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين.

وكشف خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة عن وجود مقابر جماعية تضم مئات من جثث الشهداء قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بأنها تضم جثامين قرابة 700 شهيد.

وقال المكتب، إن قوات الاحتلال أعدمت الطواقم الطبية والمرضى داخل المجمع وسرقت أعضائهم وجلودهم.

المفوضية الأوروبية مقابر جماعية مستشفى ناصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تقلل من أهمية المساعدات الغربية الجديدة لأوكرانيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟