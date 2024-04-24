حزب الله يستهدف "مستعمرة" إسرائيلية بعشرات صواريخ ‏"الكاتيوشا"

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة "شوميرا" الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‌‏"الكاتيوشا".

وقال "حزب الله"، في بيان صحفي،: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا".‏

كما أعلن حزب الله استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات "علما الشعب" و"الضهيرة" و"يارون" و"مارون الراس" بقذائف المدفعية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.