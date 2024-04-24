اقتحام 532 مستوطنًا للمسجد الأقصى ضمن احتفالاتهم بعيد الفصح اليهودي

(مصراوي)

قالت وزارة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى ارتفع إلى 532 مستوطنًا ضمن احتفالاتهم بعيد الفصح اليهودي.

وتستمر احتفالات اليهود ضمن بعيد الفصح مع دخوله اليوم الثاني.

وبدأ عشرات المستوطنين أول أيام عيدهم أمس باقتحام باحات الأقصى ضمن حراسة أمنية مشددة، وبقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، اليميني المتطرف يهودا غليك، من جهة باب المغاربة.

ودعت جماعة الهيكل المتطرفة إلى احتشاد المستوطنين لدخول الأقصى، مطالبة بذبح القرابين عند المسجد.