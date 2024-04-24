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BBC

تايلاند تستعد لأيام أكثر حرارة بسبب ظاهرة "إل نينو"

11:09 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

تايلاند

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بانكوك - (د ب أ)

تستعد تايلاند لأيام، ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل أكبر من المعتاد، بسبب ظاهرة "إل نينو" المناخية، التي من المتوقع أن تستمر حتى يونيو المقبل، بعد أن ارتفعت درجة الحرارة أكثر من 44 درجة مئوية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب إدارة الأرصاد الجوية في البلاد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء "من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة، حتى تضعف ظاهرة "إل نينو" وتتحول إلى ظاهرة "النينا"، التي من المتوقع أن تستمر من يونيو حتى أغسطس المقبلين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

وأضافت الإدارة أنه من المتوقع أن تشهد تايلاند مستوى قريبا من المعدل الطبيعي لهطول الأمطار، خلال فترة ظاهرة "النينا".

وكانت السلطات قد حثت السكان، أوائل الشهر الحالي على البقاء في أماكن مغلقة خلال النهار.

وتشهد كثير من المناطق في البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعتاد منذ الشهر الماضي. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أن الصيف الجاري الذي بدأ في تايلاند في نهاية شباط/فبراير، سوف يكون أشد حرارة بواقع درجتين عن المعتاد.

وهناك مخاوف من أن مؤشر الحر ، أي مدى الإحساس بالحرارة عند الأخذ في الاعتبار حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح، سوف يصل لأكثر من 50 درجة مئوية.

تايلاند ظاهرة إل نينو درجات الحرارة
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