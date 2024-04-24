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بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين

10:38 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

يعقد مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى، في مدينة سانت بطرسبرج.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، على أن الغرض من الهجمات الإرهابية التي تقف وراءها أجهزة استخبارات بعض الدول هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين إن "الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين."

فلاديمير بوتين مجلس الأمن الروسي مدينة سانت بطرسبرج
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