سيناتور أمريكي: أغلبية دافعي الضرائب يريدون إنهاء دعم حرب نتنياهو ضد الفلسطينيين

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء دعم دافعي الضرائب لحرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب ساندرز، عن خيبة أمله لعدم بحث مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا قدمه لإنهاء المعونة العسكرية الهجومية لآلة نتنياهو الحربية.

‏وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت النائبة بمجلس النواب الأمريكي كوري بوش، بوقف إطلاق النار فوري ودائم في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، موضحة أن القطاع تحول بأكمله إلى ركام والأهالي يعانون الجوع.

وأكدت بوش أن الولايات المتحدة لديها التأثير لوقف الحرب في غزة ولكن ينقصها الإرادة السياسية.

بدورها، قالت رشيدة طليب النائبة في مجلس النواب الأمريكي، إن المنظومة الصحية في غزة تم تدميرها عن قصد، موضحة أن كل 15 دقيقة يستشهد طفل في القطاع.

وكشفت طليب أن القناصة الإسرائيليين يستهدفون الأطفال عمدا في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحصل على مليارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لقتل المدنيين في القطاع.

ولفتت طليب إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان بإمكانه إنهاء الحرب في غزة إذا "استمع إلينا قبل عدة شهور".