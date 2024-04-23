سوناك: بريطانيا سترسل صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا في أكبر حزمة مساعدات

لندن (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا سترسل لأوكرانيا المزيد من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى في إطار أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وقال مكتب سوناك إنه بجانب صواريخ "ستورم شادو" وهي صواريخ كروز دقيقة التوجيه يتجاوز مدى إطلاقها 250 كيلومترا (155 ميلا)، سترسل بريطانيا أيضا أكثر من 1600 صاروخ هجومي وصاروخ للدفاع الجوي.

وتبلغ قيمة الحزمة 500 مليون جنيه إسترليني (620 مليون دولار)، مما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا في العام المالي الحالي إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن سوناك قوله في بيان قبل زيارة لبولندا وألمانيا تستغرق يومين ويبدأها اليوم الثلاثاء إن "الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الطموحات الوحشية الروسية هو أمر حيوي لأمننا ولأمن أوروبا كلها ".

وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا تم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالانتصار في حرب العدوان هذه، فإنه لن يتوقف عند الحدود البولندية".