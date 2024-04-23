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BBC

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

07:43 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وقبل أيام قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران وتحملها المسؤولية، موضحا أن العقوبات تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأشار بايدن إلى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع، لافتا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية ردا على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار.

بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 16 فردا وكيانين إيرانيين ردا على هجوم إيران على إسرائيل، مضيفة "فرضنا عقوبات على 5 شركات توفر المواد الأولية لشركة خوزستان للصلب الإيرانية".

من جانبها، أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 13 كيانا.

وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران الحرس الثوري الإيراني مجموعة السبع برامج إيران العسكرية
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