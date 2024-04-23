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BBC

روسيا: يوجد 33 ألف عسكري من قوات الناتو على حدودنا

05:59 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

قوات الناتو

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(مصراوي)

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن عدد قوات حلف شمال الأطلسي الناتو على الحدود الروسية وصلت إلى 33 ألف عسكري.

وهددت موسكو أمس الاثنين بضرب الأسلحة النووية الأمريكية في أراضي الناتو في حال أقدمت بولندا على نشر الأسلحة على أراضيها.

ولوح الرئيس البولندي أندريه دودا بنشر الأسلحة النووية للحلف على أراضي بلاده عقب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي جارتها بيلاروسيا التي تمتلك حدودًا مع بولندا.

وقالت الخارجية الروسية، إنها ستدرس تصريحات بولندا وستبحث الرد المناسب.

سيرجي شويجو قوات الناتو روسيا الدفاع الروسية
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