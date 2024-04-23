أبو عبيدة: الاحتلال يحاول نشر أكذوبة القضاء على المقاومة للعالم

مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة مصورة له بثتها قناة "الجزيرة"، "200 يوم مرت ولا يزال الجيش الإسرائيلي عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا تحرير لأسراه، ويستغل ورطته على الأرض في مزيد من القتل والتدمير".

وشدد أبو عبيدة على أن ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفع المقاومة إلا للثبات على مواقفها والحفاظ على حقوق الشعب وعدم التفريط فيها.

وأكد أن المقاومة لن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين، وإعادة الإعمار ووقف العدوان وإدخال المساعدات.

وتابع أبو عبيدة، "200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، ونحن لم نوثق إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو، فإن العالم شهد بأس مجاهدينا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات العدو وإنما وقت انسحابه.

وأكد أبو عبيدة أن ضربات المقاومة ستستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة، مادام الاحتلال موجودًا على أي شبر من أرض فلسطين.

وأوضح الناطق باسم القسام أن قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت