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الأردن يدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة

02:26 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

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عمان- (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، "استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها اكتشاف المقابر الجماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله إن المملكة تؤكد "إدانتها واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله، وواجب التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وشدد المتحدث على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بـ "مسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

الأردن عمان الجرائم الإسرائيلية غزة
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