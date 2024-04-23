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BBC

إصابة أشخاص عدة في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

02:17 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

هجوم صاروخي روسي

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كييف- (د ب أ)

قال مسؤولون محليون إن تسعة أشخاص أصيبوا في هجوم روسي بطائرات درون على مدينة أوديسا الأوكرانية.

وكتب المسؤول العسكري الإداري المحلي أوليه كبير عبر تطبيق تيليجرام " أربعة من المصابين أطفال- 12 و9 أعوام بالإضافة إلى رضيعين أقل من عام".

وأضاف أنه تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى لإصابتهم بإصابات متوسطة.

ولم ترد تقارير حول وقوع قتلى حتى الآن جراء الهجوم، الذي وقع في منطقة سكنية.

وتضررت عدة منازل و ما لا يقل عن 14 شقة، بحسب السلطات المحلية.

وقد أنقذ رجال الإنقاذ العشرات من تحت الأنقاض.

هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية إصابة أشخاص
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