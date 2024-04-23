حزب الله يعلن الرد على اغتيال إسرائيل قائد بارز له

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، الرد على استهداف أحد قادته صباح اليوم جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيانه، إنه نفذ هجومًا بالمسيرات استهدف مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة "إيجوز 621" شمالي مدينة عكا.

وأوضح حزب الله، أن الهجوم ردًا على اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية حسين عزقول في غارة إسرائيلية اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فيديو يظهر عملية استهداف زعقول داخل سيارته في قرية عدلون قرب مقام النبي ساري جنوب لبنان.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن اغتيال زعقول يمثل ضررًا ملموسًا لقدرات حزب الله، باعتمادهم عليه في تنسيق الهجمات المستهدفة للشمال الإسرائيلي.