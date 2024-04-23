وزير الخارجية: غزة أصبحت غير قابلة للعيش

القاهرة - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ، مشيرا إلى أهمية العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع .

وقال شكري، في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الايرلندي مايكل مارتن الذي يزور القاهرة، إن "قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية"، مطالبا إسرائيل بـ "عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية".

وأضاف شكري أنه "لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين"، متوقعا تصويتا واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية.

ولفت إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى عدم توفر الإرادة الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأعلن الوزير شكري رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ السابع من أكتوبر دون توقف.

وأكد العمل مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) دحض ادعاءات الاحتلال بتورط موظفيها في "أحداث 7 أكتوبر".

ولفت الوزير شكري إلى أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بقطاع غزة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قرار تعليق تمويل الوكالة.

بدوره، وجه وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الشكر إلى مصر على المساعدات التي قدمتها لرعايا بلاده من أجل تيسير خروجهم من قطاع غزة، معبرا عن مخاوف كبيرة بشأن الموقف في قطاع غزة .

وكشف مارتن عن أنه سيزور معبر رفح اليوم لبحث إزالة العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات، مؤكدا مواصلة تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال وكالة الأونروا.

وقال مارتن، إن وكالة الأونروا منظمة لا غنى عنها في عمليات إعادة الإعمار بقطاع غزة عبر تقديم العديد من الخدمات، مثمنا الجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومؤكدا ضرورة الإفراج عن المحتجزين.

ولفت إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية لدعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والوصول إلى حل الدولتين، معبرا عن التطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام وتنفيذ حل مستدام قائم على حل الدولتين .