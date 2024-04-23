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الرئيس التركي: حماس لا تخطط لمغادرة قطر

01:08 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تخطط لمغادرة قطر.

وجاء حديث أردوغان أثناء تواجده في العراق في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وعقب لقائه برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تركيا.

وحذر أردوغان، من سعي إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، قائلًا إن احتلال غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاحتلالات الأخرى في المنطقة.

وطالب أردوغان، باتخاذ خطوات للتصدي لإسرائيل للحيلولة دون احتلال غزة، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ تلك الخطوات.

ووصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بأنه يشبه هتلر، مضيفًا أن حلفاء إسرائيل الداعمين لها لن يفلتوا من العدالة، حد تعبيره.

وسبق أن شبه أردوغان نتنياهو بهتلر جراء جرائم جيش الاحتلال في غزة، وهو ما أثار استياء وغضب نتنياهو بشكل كبير.

رجب طيب أردوغان مغادرة قطر الرئيس التركي حركة حماس طوفان الأقصى
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