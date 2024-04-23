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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد عدد كبير من الأطفال وكبار السن بسبب الجوع في غزة

11:56 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، إن عدد كبير من كبار السن والأطفال قد استشهدوا جراء الجوع.

وحذر النمس، من خطورة الأوضاع شمالي قطاع غزة، قائلًا إنه يشهد كارثة حقيقية في مسألة الأمن الغذائي.

وطالب النمس، بدخول ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل يومي، قائلًا إن المساعدات التي تدخل لا تكفي لسد حاجة أهالي القطاع.

كما ناشد النمس بالسماح لدخول مزيد من المؤسسات إلى شمالي القطاع، مشيرًا إلى أن دخول بعض المؤسسات ساهم في تخفيف حدة الأزمة.

الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أطفال الجوع في غزة طوفان الأقصى
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