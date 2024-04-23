هولندا تطالب بمزيد من الإجراءات العقابية ضد المستوطنين الإسرائيليين

(مصراوي)

قالت وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، اليوم الثلاثاء، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل الوصول إلى حل بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين وزيادة دخول المساعدات.

وطالبت هانكي، باتخاذ إجراءات عقابية أكثر حدة من أجل ردع ومحاسبة المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد مدن وأراضي الضفة الغربية تزايدًا لأعمال العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، مع تسجيل سقوط شهداء وجرحى خلال تلك الهجمات إضافة إلى التعدي على ممتلكات ومنازل الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة.