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سويسرا تجمد 2 ,14 مليار دولار من الأصول الروسية

10:47 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

سويسرا

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برن (سويسرا)- (د ب أ)

قامت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (2 ,14 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، والتي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 8 ,5 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضا بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

جدير بالذكر أن سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وهي خطوة ثبت أنها مثيرة للجدل.

سويسرا تجميد الأصول الروسية البنك المركزي الروسي
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