الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا

وارسو- (د ب أ)

قال الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الاثنين إن بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منفتحة على نشر أسلحة نووية على أراضيها إذا قرر الناتو تعزيز أمن الجناح الشرقي .

وأدلى دودا بهذه التصريحات في مقابلة نشرت يوم الاثنين في صحيفة "فاكت" البولندية.

وقال دودا: "إذا كان هناك قرار من حلفائنا بنشر أسلحة نووية ضمن المشاركة النووية أيضا على أراضينا من أجل تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو فنحن مستعدون".

ومع ذلك، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى مزيد من التفاصيل من دودا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن أقول إن هذه الفكرة هائلة للغاية وخطيرة للغاية. سأحتاج إلى معرفة كل الظروف التي دفعت الرئيس إلى إصدار هذا الإعلان".

وقال توسك: "أود أيضا أن تكون أي مبادرات محتملة معدة بشكل جيد جدا من قبل المسؤولين عنها، قبل كل شيء، ونحن جميعا متأكدون تماما من أننا نريدها".

ونشرت موسكو صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروس العام الماضي في ظل التوتر مع حلف شمال الأطلسي بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتُعتبر بولندا، التي تحدها أوكرانيا إلى الغرب، حليفا مهما لكييف في مواجهة الهجوم الروسي وتقدم المأوى للعديد من الأوكرانيين الذين فروا من الصراع.

وكانت بولندا من بين أكثر المؤيدين لتزويد أوكرانيا بأسلحة غربية متقدمة وقد أرسلت أسلحة إلى جانب العديد من الحلفاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي الآخرين.