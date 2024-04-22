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الاتحاد الأوروبي يمنح دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة الشنجن

11:23 م الإثنين 22 أبريل 2024

الاتحاد الأوروبى

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أعلنت قناة العربية- الحدث نقلا عن مصادر أوروبية، أنه تم توحيد أنظمة "تأشيرة الشنجن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشمل منحهم التأشيرة لمدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى.
ووفقا للعربية - الحدث، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، حيث سبق للجانبين أن ناقشا موضوع تسهيل السفر لمواطني دول المجلس.
ويعكس هذا التطور الحرص على تقريب وجهات النظر وتعميق العلاقات بين الطرفين، بهدف تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، حسبما أعلنت العربية- الحدث.

الاتحاد الأوروبى تأشيرة الشنجن مجلس التعاون الخليجي
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