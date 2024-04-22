سلسلة من الزلازل تهز تايوان من بينها زلزال بقوة 6.3 درجة

تايبيه (د ب أ)

قالت السلطات إن تايوان تعرضت، اليوم الاثنين، لزلزالين بلغت قوتهما 6.3 و6.0 درجة، بعد سلسلة من الهزات الأصغر في اليوم السابق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال الذي بلغت قوته 3 ,6 درجة وقع في الساعة 0232 صباحا (1832 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) على عمق 5ر5 كيلومتر. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 2 ,17 كيلومتر جنوب غرب مجلس مقاطعة هوالين في شرق تايوان.

وقد سبقه زلزال بلغت قوته 6 درجات في الساعة 0226 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

وشعر السكان في العاصمة التايوانية تايبيه بالزلازل بقوة.

وابتداء من مساء اليوم الاثنين، تعرضت تايوان لعشرات الزلازل الضحلة المتمركزة حول هوالين، ومن بينها هزة بقوة 9 ,5 درجة.

وفي 3 أبريل، ضرب زلزال بقوة 2 ,7 درجة الدولة الجزيرة، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وعثر على أخر ضحية في 13 أبريل في مقلع للصخور في مدينة هوالين الشرقية قرب مركز الزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الزلازل الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الإطفاء الوطنية في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.