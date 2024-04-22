دول الاتحاد الأوروبي توافق على فرض عقوبات جديدة على إيران

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توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لتشديد العقوبات على إيران ردا على الضربات الأخيرة التي أطلقتها ضد إسرائيل.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الإثنين/ أن العقوبات تهدف إلى الحد من صادرات المكونات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي والمستخدمة في إنتاج المركبات الجوية والطائرات بدون طيار، والصواريخ الباليستية الإيرانية.

كما أدرج الاتفاق أيضا الأشخاص والكيانات المشاركة في برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني على القائمة السوداء، من خلال وضع حظر على السفر وإجراءات تجميد للأصول.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ في وقت سابق نظاما مخصصا لاستهداف الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع.