مسؤول استخباراتي إسرائيلي يقترح حلا على تل أبيب للتطبيع مع السعودية

مصراوي

قال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق، إنه يجب على تل أبيب عقد صفقة أسرى ووقف الحرب على غزة.

وأضاف يدلين أنه يجب على تل أبيب وقف القتال في الشمال بشكل مؤقت وتقديم حل دبلوماسي، ثم المضي قدما في عملية تطبيع العلاقات مع السعودية.

وتابع رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق، أنه لابد من إعادة تأهيل إسرائيل لأنها بحاجة ماسة لذلك على الساحة الدولية وعلى المستوى الداخلي، قائلا: "الحرب على غزة وبعد 6 شهور تسبب كل يوم ضرراً لإسرائيل أكثر من الفائدة".

وأكد يدلين أن إسرائيل عاجزة عن استعادة الأسرى في غزة وأنها انسحبت من خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهناك رفض أمريكي لعملية رفح، بالإضافة إلى أن المساعدات الإنسانية تتدفق والإسرائيليون في مواجهة مع الإيرانيين.